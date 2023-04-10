Гитарист культовой шведской группы ABBA Лассе Велландер умер от рака

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Лассе Велландер вошел в состав группы ABBA в октябре 1974 года и начал записывать с ними музыку, в том числе хиты Intermezzo No.1 и Crazy World. Гитарист участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и гастролировал с ним.

По материалам Daily Mail