Гитарист культовой шведской группы ABBA Лассе Велландер умер от рака

Умер гитарист культовой шведской группы ABBA Лассе Велландер. Музыканту было 70 лет. В последнее время Лассе Велландер тяжело болел, у него обнаружили рак, который и стал причиной стремительной смерти звезды.
Скорбную новость поклонникам музыканта сообщили его близкие.
«С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких», — поделились родные Лассе Велландера.
Лассе Велландер. Фото: соцсети
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Лассе Велландер вошел в состав группы ABBA в октябре 1974 года и начал записывать с ними музыку, в том числе хиты Intermezzo No.1 и Crazy World. Гитарист участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и гастролировал с ним.
По материалам Daily Mail