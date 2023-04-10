Ирина Алферова рассказала всю правду о конфликте с Павлом Волей

Знаменитая актриса Ирина Алферова продолжает много работать – играет в спектаклях, снимается в фильмах, гастролирует. Она признается, что у нее нет времени, чтобы отслеживать все, что о ней пишут в интернете. А пишут порой неожиданное. Например – о том, что Алферова ударила Павла Волю.

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«Сейчас столько гадостей. Я недавно прихожу со спектакля, и муж говорит: «Ну опять про тебя вот там в Интернете». И включает, а там о том, как я ударила какого-то Волю. А я не знаю, кто это!» - приводит слова актрисы издание «КП», ссылаясь на шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Ирина Ивановна добавила, что ей очень неприятны подобные сплетни: