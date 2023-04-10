«Фото из Юрмалы»: Галкин* заснял милашку-дочку Лизу в пудровом платье кроше и с двумя задорными хвостиками — прелесть, а не ребенок

Шоумен Максим Галкин* в последнее время в микроблоге часто публикует архивные фотографии и видео своей семьи.

Вероятно, пародисту не чуждо чувство ностальгии. Он любит предаваться воспоминаниям о счастливых днях, когда его дети с Аллой Пугачевой, близнецы Гарри и Лиза были совсем крохами.

На этот раз Максим Галкин* разместил в микроблоге фотографии, на которых запечатлен с Гарри и Лизой в одном из кафе Юрмалы. Малышам на тот момент не было и четырех лет. Лиза Галкина с милыми задорными хвостиками и в пудровом платье кроше сидит у папы на коленях и показывает, что у нее все хорошо.

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