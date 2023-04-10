«Фото из Юрмалы»: Галкин* заснял милашку-дочку Лизу в пудровом платье кроше и с двумя задорными хвостиками — прелесть, а не ребенок

Шоумен Максим Галкин* в последнее время в микроблоге часто публикует архивные фотографии и видео своей семьи.
Вероятно, пародисту не чуждо чувство ностальгии. Он любит предаваться воспоминаниям о счастливых днях, когда его дети с Аллой Пугачевой, близнецы Гарри и Лиза были совсем крохами.
На этот раз Максим Галкин* разместил в микроблоге фотографии, на которых запечатлен с Гарри и Лизой в одном из кафе Юрмалы. Малышам на тот момент не было и четырех лет. Лиза Галкина с милыми задорными хвостиками и в пудровом платье кроше сидит у папы на коленях и показывает, что у нее все хорошо.
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Лиза Галкина с папой Максимом Галкиным*. Фото: соцсети
«Фото из Юрмалы, 2017 год. Жду не дождусь нашего приезда в Юрмалу. В любимом зале «Дзинтари» по сложившейся двадцатилетней доброй традиции выступлю с новыми концертами 6 и 7 августа. До встречи!» — подписал кадры с детьми Максим Галкин.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* с Гарри и Лизой. Фото: соцсети