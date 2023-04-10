Лолита Милявская снова свободна: еще один мужчина остался в прошлом

Лолита Милявская была 5 раз замужем, но, судя по всему, так и не встретила идеального мужчину.
Последние официальные отношения звезды завершились еще в 2020 году. Она развелась со своим пятым мужем, с которым прожила долгих 9 лет. Некоторое время Милявская появлялась на публике одна, и только в феврале этого года певица сообщила о новом романе.
Но счастье не продлилось долго. Недавно стало известно, что артистка опять одна. Об этом Лолита сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!».
«Да он как появился, так и исчез! У меня долго никто не держится!» — высказалась Милявская о своем экс-возлюбленном.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Источник: шоу «Ты не поверишь!»