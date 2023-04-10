«Меня не надо трогать»: шеф из «Кухни» Назаров, сбежавший из России, разродился новыми стихами – обругал звезду экрана

Звезда сериала телеканала СТС «Кухня» Дмитрий Назаров, перебравшийся жить во Францию, продолжает писать стихи, в которых ругает оставшихся в России коллег.
На этот раз от Дмитрия Назарова досталось телеведущему Оскару Кучере. Дмитрий Назаров поставил его на место в стихотворной форме, намекнув, что тот не блещет интеллектуальными способностями.
«Маленький постскриптум для Кучеры. Пора бы в вашем возрасте понять: без мозга, такта, чести, чувства веры меня не надо трогать, Оскар», - обратился Дмитрий Назаров к телеведущему Оскару Кучере.
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Напомним, телеведущий Оскар Кучера не так давно позволил себе эмоционально высказаться по поводу звезд, уехавших из России. От Кучере досталось, в частности, Алле Пугачевой, Анатолию Белому и Дмитрию Назарову. Оскар Кучера позволил себе даже нецензурную брань в адрес последнего, за что и заслужил стихотворные строки.