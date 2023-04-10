«Меня не надо трогать»: сбежавший из России звезда «Кухни» Назаров разродился новыми стихами — взвыл

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Напомним, телеведущий Оскар Кучера не так давно позволил себе эмоционально высказаться по поводу звезд, уехавших из России. От Кучеры досталось, в частности, Алле Пугачевой, Анатолию Белому и Дмитрию Назарову. Оскар Кучера снабдил свои слова нецензурной бранью в адрес последнего, за что и заслужил стихотворные строки.