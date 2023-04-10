Плющенко рассказал о том, чего ему не хватает для полного счастья

В ходе беседы с журналистами супруги поделились своими личными планами. Они сообщили, что подумывают о прибавлении в семье. Яна пообещала родить сестренку своим сыновьям. А сам Евгений заявил, что для полного счастья ему не хватает только дочери.

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Источник: super.ru