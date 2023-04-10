«С одним походил, теперь с другим»: экс-бойфренд Ефременковой Мондезир из «Дома-2» забрал у нее сыновей-близнецов

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир с некоторых пор живут отдельно. После очередного скандала Юлия Ефременкова выставила отца своих сыновей-близнецов из квартиры, которую купила сама.

Юлия Ефременкова осталась жить одна с детьми. А Мондезир навещает малышей. В минувшее воскресенье Мондезир забрал сыновей-близнецов у Юлии Ефременковой и отправился один с двумя грудничками на прогулку. Ефременкова со спокойным сердцем отпускает детей с Мондезиром, зная, что тот - заботливый папаша.

Мондезир во время прогулки отлично справляется с малышами и даже успевает снимать видео. В микроблоге он показал кадры с променада. Одного из сыновей он взял на руки.

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