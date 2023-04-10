Завлекает Капаклы? Африкантова распласталась в призывной позе, оголившись на пляже в Дубае, — выглядит распутно

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в последние пару дней исправно пополняет микроблог горячим провокационным контентом.
Не исключено, что с помощью фото, на которых она выглядит как заправская распутная девица, Марина Африкантова хочет привлечь внимание мужа-изменщика Ромы Капаклы. А возможно, таким образом Марина Африкантова ищет новых поклонников из числа состоятельных мужчин.
Манить ей, прямо скажем, есть чем. У Марины Африкантовой роскошная фигура, которую она усердно демонстрирует, обнажаясь в Дубае.
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На новом снимке, появившемся в микроблоге Марины Африкантовой, она выглядит довольно призывно. Облачившись в микробикини, Марина Африкантова распласталась, грациозно изогнувшись. Блондинка выглядит и распутно, и призывно. Подписчики даже намекнули ей, что это немного «ту мач».
Марина Африкантова в бикини. Фото: соцсети