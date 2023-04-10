Старший похож на папу, двое младших – копия мама: Меладзе и Джанабаева предстали на редком фото с тремя детьми

Певица и актриса Альбина Джанабаева накануне, 9 апреля, отмечала свой день рождения. Знаменитости исполнилось уже 44 года.

Музыкант Валерий Меладзе предпочел напомнить об этом прекрасном событии своим поклонникам. Вероятно, ему было важно продемонстрировать, что его жена Альбина Джанабаева - не только известная личность, но еще и мама троих его детей.

В телеграм-канале Валерий Меладзе разместил семейное фото, сделав это, пожалуй, впервые за долгий период.

В кадре запечатлены все пятеро - Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева и трое их наследников - 19-летний сын Костя, 8-летний Лука и дочка Агата, которой через пару дней исполнится два года.

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