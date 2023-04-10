Сын и дочка: 48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой и показала новорожденных близнецов

Двукратная обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус», актриса Хилари Суонк, которой в июле исполнится 49 лет, впервые стала мамой.
Звезда родила двойняшек — сына и дочку. В микроблоге Хилари Суонк поделилась снимком, на котором запечатлено, как она любуется океаном, прижимая к груди двух новорожденных малышей.
«Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!» — подписала Хилари Суонк первый публичный снимок с детьми.
Хилари Суонк с новорожденными сыном и дочкой. Фото: соцсети
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Напомним, о своей беременности Хилари Суонк рассказала поклонникам примерно полгода назад. А теперь поделилась и фото с детьми, не уточнив, когда именно двойняшки появились на свет.
Известно, что детей 48-летняя Хилари Суонк вынашивала сама. Отец малышей — бизнесмен Филип Шнайдер. Хилари Суонк и Филип Шнайдер поженились в 2018 году после двух лет романа.