Сын и дочка: 48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой и показала новорожденных близнецов

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Напомним, о своей беременности Хилари Суонк рассказала поклонникам примерно полгода назад. А теперь поделилась и фото с детьми, не уточнив, когда именно двойняшки появились на свет.

Известно, что детей 48-летняя Хилари Суонк вынашивала сама. Отец малышей — бизнесмен Филип Шнайдер. Хилари Суонк и Филип Шнайдер поженились в 2018 году после двух лет романа.