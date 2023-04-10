«Несется»: Прилучный показал, как беременная жена скачет на тренажере

Актриса Зепюр Брутян ждет первенца от мужа Павла Прилучного. Актриса уже на сносях, но не щадит себя нисколько – своего темпа она не снижает, ежедневно вышагивает по 10 тысяч шагов, выгуливая питомцев на поводке и посещая спортзал.
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Накануне она отправилась заниматься вместе с мужем. Пока она усердно отрабатывала на тренажере, ее тайно снимал Прилучный. И с гордостью запостил кадры в Сети: «Несется красотка моя».
Добавим, что Прилучный с появлением ребенка от Брутян станет многодетным папой. Счастье отцовства он уже познал благодаря первой жене, Агате Муцениеце. У него школьник-сын Тимофей и первоклассница-дочь Мия.