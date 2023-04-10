Маргарита Мамун оказалась перед зеркалом без бюстгальтера: виды роскошные, челюсть отпадет

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в Рио-2016 Маргарита Мамун, которую поклонники прозвали «Бенгальской тигрицей», завершила карьеру вскоре после триумфа в Бразилии. Но по-прежнему находится в отличной форме. Беременность и рождение первенца на фигуре красотки не отразились никак — хоть сейчас на ковер. Но красавица предпочитает демонстрировать фигуру дома или на светских мероприятиях.
Маргарита Мамун. Фото: соцсети
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Накануне Маргарита примерила обновку и покрасовалась перед зеркалом. Она облачилась в платье с откровенным декольте, под которое не надела бюстгальтер. Снимки красотки в эффектном наряде вызвали у подписчиков в Сети неподдельный восторг, а у некоторых, фигурально выражаясь, отпала челюсть.