Маргарита Мамун оказалась перед зеркалом без бюстгальтера: виды роскошные, челюсть отпадет

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в Рио-2016 Маргарита Мамун, которую поклонники прозвали «Бенгальской тигрицей», завершила карьеру вскоре после триумфа в Бразилии. Но по-прежнему находится в отличной форме. Беременность и рождение первенца на фигуре красотки не отразились никак — хоть сейчас на ковер. Но красавица предпочитает демонстрировать фигуру дома или на светских мероприятиях.