Бросил жену, но не детей: расставшийся с Ефременковой Мондезир вышел с близнецами на прогулку

Экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова указала на дверь своему гражданскому мужу Мондезиру Свет-Амуру. Терпение девушки лопнуло, и она объяснила свое решение тем, что не хочет таких отношений. Мужчина собрал вещи и ушел. Но с малышами по-прежнему видится — у пары, напомним, шестимесячные близнецы.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».
В выходные Мондезир был замечен на прогулке с коляской. Он по очереди вынимал из нее сынишек, тискал их и радовался, снимая себя счастливого на видео. Кадры он запостил в Сети. Отец решил не смотря ни на что продолжать проводить с наследниками время и участвовать в их воспитании по максимуму.