Бросил жену, но не детей: расставшийся с Ефременковой Мондезир вышел с близнецами на прогулку

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В выходные Мондезир был замечен на прогулке с коляской. Он по очереди вынимал из нее сынишек, тискал их и радовался, снимая себя счастливого на видео. Кадры он запостил в Сети. Отец решил не смотря ни на что продолжать проводить с наследниками время и участвовать в их воспитании по максимуму.