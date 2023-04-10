Новости шоу-бизнеса: на «Маске» раскрыли Горностая, Ахеджакова уволилась, сына Новиковой избили

Горностаем в «Маске» оказалась Анкудинова

Судьи сняли маску с Горностая. Им оказалась Диана Анкудинова, юная певица с мощным голосом, не узнать которую сложно. Поэтому члены жюри были единогласны и оказались правы.

Ахеджакова уволилась

Лия Ахеджакова уволилась из «Современника». Трудовые отношения с 84-летней актрисой расторгнуты по ее собственному желанию официально.

Бородина раскрыла неверность Омарова

Ксения Бородина дала первое после развода с Курбаном Омаровым интервью. И сообщила, что ловила бывшего на изменах постоянно. Она наняла детективов, которые ей запечатлели доказательства.

Сына певицы Новиковой избили

14-летний сын Ксении Новиковой оказался в больнице с множественными травмами. Его избил одноклассник. Врачи диагностировали у подростка перелом носа, сотрясение. Его экстренно оперировали. Мать готовит иск в суд.