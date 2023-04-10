Бузова спустила штаны и схватила себя за трусы: тянет-потянет, вытянуть не может

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Нижнее белье подверглось настоящему испытанию.

Певица и телеведущая Ольга Бузова регулярно будоражит подписчиков в Сети смелыми кадрами. Снимки в бикини, нижнем белье или без него, а также в откровенных нарядах стали неотъемлемой частью контента артистки. На этот раз она снова вызвала шквал эмоций у фолловеров, запостив спорные видео и фото.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В гримерке Бузова включила камеру и покрасовалась перед ней, оценивая получившийся в результате сборов образ. Она не удержалась и спустила штаны, демонстрируя нижнее белье на себе. А потом схватилась за трусики и начала тянуть их вверх. Будто репку из сказки – тянет-потянет, вытянуть не может.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Читайте также