Ситуацию с Костомаровым оценил Плющенко: «Большая трагедия, не дай бог никому»

Три месяца назад Роман Костомаров угодил в больницу с пневмонией. И начала череда трагичных событий в жизни фигуриста. Сначала сепсис, затем некроз, из-за чего потребовались операции по ампутации на ногах, случился инсульт…. Через некоторое время врачи поняли, что не обойтись без чистки омертвевших тканей на верхних конечностях – чемпион лишился кистей рук.

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На днях фигурист пережил новое вмешательство. Его конечности готовят к протезированию, приступили к формированию культей под протезы. Спортсмена поддерживают в это непростое время все неравнодушные.

Коллега Костомарова, олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал произошедшее трагедией и пожелал главного.

«Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Вот и все», - сказал Плющенко в беседе с ТАСС.

Ранее экс-тренер Костомарова, Александр Жулин признался, что расплакался, когда получил от Романа сообщение в мессенджере.