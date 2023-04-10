Самбурская в кровати прижала декольте: стало так тесно, что одна «прелесть» выпала

Звезда «Универа» Настасья Самбурская заскучала на Бали и вышла в онлайн. Красотка спровоцировала у поклонников бурю эмоций, неожиданно выставив прелести напоказ. Она возлежала в кровати на животе, облокотилась на руку и предъявила в кадр свое декольте.

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Причем, округлостям актрисы в таком положении явно стало тесно. Одна «прелесть» из декольте решила выпасть, а вторая была при этом надежно скрыта от посторонних взглядов.