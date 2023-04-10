Обогнал маму ростом, голос мутировал: с сыном Нетребко произошли кардинальные перемены

Певица Анна Нетребко всегда берет с собой сына Тьяго в поездки, не отпуская от себя даже на гастролях. Несмотря на то, что ребенок растет буквально на глазах у миллионов поклонников звезды, он как-то резко вырос. Так считают подписчики артистки, которые накануне увидели и услышали Тьяго в соцсети.

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С мальчиком произошли кардинальные перемены. Он превзошел маму ростом, рядом с ним она заметно ниже. А его голос уже подвергся мутационной дисфонии, или в народе говорят, поломался и огрубел.

Во время прогулки по Дубаю Нетребко засняла себя с сыном. Мальчик был немногословен, но его голос звучал низко и грубо. Сам Тьяго из рыхленького школьника с пухлыми щеками превратился в поджарого подростка с угловатыми чертами лица. Даже над губой уже заколосился юношеский пушок.

Напомним, сына Анна родила от первого мужа Эрвина Шротта в 2008 году. Мальчика воспитал второй супруг артистки, тенор Юсиф Эйвазов, его Тьяго называет отцом.