Галкин* провалился в Торонто со своим концертом: «Потянуло заплесневелым»

Максим Галкин* без остановки колесит по миру в стремлении заработать и обеспечить семье достойную жизнь в дорогом Израиле, куда эмигрировал год назад. Шоумену приходится неделями, а то и месяцами не видеть жену и детей. И сейчас он находится в большом туре по США и Канаде. Однако, у него складывается не все гладко.

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Судя по отзывам в Сети, Галкин* потерял хватку. По крайней мере, он выдает на концерте все те же шуточки, что и в прошлом году, ничего нового не предоставляя зрителям. И поклонники, пришедшие на его выступление в Торонто накануне, оказались разочарованы. Такой вывод сделать из отзывов в группе Nasha Canada в соцсетях. Одно из мнений привлекло даже внимание журналиста Михаила Шахназарова, он показал его в своем Telegram-канале.

«Галкин в Торонто - большое разочарование. Можно было посмотреть в Ютубе любое из его выступлений в Израиле или США... и не ходить. Судя по всему, ему давно никто ничего не пишет. Со сцены потянуло заплесневелым совком», - пишут люди в Сети.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.