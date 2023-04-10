«Что за собака это сделала?»: Баста довел Гагарину на «Голосе» до истерики

Певица Полина Гагарина на шоу «Голос» является одной из наставниц в новом сезоне. И ей, судя по всему, приходится несладко: коллеги часто любят подтрунивать над ней. И в последнем выпуске проекта просто довели до отчаяния. Пока всем остальным было смешно, сама Полина схватилась за голову и приходила в себя.

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Вот что произошло: во время «слепого» прослушивания выступал Евгений Синицын. Пение так понравилось всем судьям, что они практически одновременно нажали красную кнопку и развернулись. А вот попытка Гагариной провалилась – ее заблокировали (по новым правилам, любой из наставников может ограничить любого коллегу в возможности поворачиваться, то есть выбирать себе участника).

Когда Гагарина увидела красный цвет у себя, она схватилась за голову. Ее отчаянию не было предела, она стала оправдываться перед конкурсантом и даже выругалась.

«Разблокируйте меня! У меня просто сейчас трагедия. Я бы не просто за вас боролась... Но как так? Что за собака это сделала?!» - негодовала Гагарина.

Оказалось, что собакой она обозвала Басту – это его рук дело. И он не смолчал: «Ну прям «собака» я б не сказал. Мерзавец? Да. Но не собака. Хотя поскольку я люблю собак, для меня это комплимент».