Самбурская в купальнике оседлала велосипед: ноги раздвинула, мило улыбается

Звезда сериалов «Универ» и «Верни мою любовь» Настасья Самбурская улетела отдыхать на Бали. Актриса призналась, что проводит отпуск в одиночестве, но скучать ей не приходится. Она даже вопреки предупреждениям редко выходит на связь с подписчиками соцсетей. Видимо, с головой ушла в перезагрузку.

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Накануне Настасья показала свой транспорт, которым пользуется на острове. И оказалось, что распространенным байкам она предпочитает экологичный велосипед. Причем, она не стесняется ездить прямо в купальнике. Красотка оседлала своего «железного коня», встав над ним с раздвинутыми ногами, и заулыбалась – такой фотокадр ей сделал кто-то, и она решила им поделиться в Сети.