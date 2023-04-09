«Я расстроилась, не думала, что сегодня»: Горностай после разоблачения на шоу «Маска» сделал признание

На телеканале НТВ в это воскресенье, 9 апреля, вышел в эфир девятый по счет выпуск самого засекреченного проекта - шоу «Маска». В его финале был разоблачен восьмой по счету участник.

В номинацию на вылет, по традиции, попали три Маски - Горностай, Хомяк и Пудель. Зрители спасли Хомяка, судьи – Пуделя. Разоблачаться пришлось Горностаю.

Перед тем, как он снял Маску, судьи единогласно заявили, что под ней - победительница проектов НТВ Диана Анкудинова. И оказались правы.

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