«Я расстроилась, не думала, что сегодня»: Горностай после разоблачения на шоу «Маска» сделал признание

На телеканале НТВ в это воскресенье, 9 апреля, вышел в эфир девятый по счет выпуск самого засекреченного проекта - шоу «Маска». В его финале был разоблачен восьмой по счету участник.
В номинацию на вылет, по традиции, попали три Маски - Горностай, Хомяк и Пудель. Зрители спасли Хомяка, судьи – Пуделя. Разоблачаться пришлось Горностаю.
Перед тем, как он снял Маску, судьи единогласно заявили, что под ней - победительница проектов НТВ Диана Анкудинова. И оказались правы.
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Диана Анкудинова - Горностай на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Я, честно говоря, не готовила речь совсем, не думала, что сегодня. Но жизнь разная бывает… Не буду говорить, что мне не обидно, что я не расстроилась. Я расстроилась, потому что я очень люблю Горностая, потому что я очень хочу видеть эти глаза. Каждый раз, когда я приходила, мы с ним разговаривали, как мы будем делать номер», - обратилась к жюри Диана Анкудинова, сняв Маску.
Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров тут же поддержал расстроенную Диану Анкудинову, сделав комплимент ее таланту.
«Вы влюбили в себя миллионы, когда победили в проекте на НТВ. У вашей Маски Горностая очень много поклонников. Пройти девять выпусков и так достойно вести нас за нос» Но сегодня мы вас разгадали, тембр вашего голоса уникален», - отметил Филипп Киркоров.