«Господи, дай ей разума»: Филипп Киркоров публично унизил Регину Тодоренко на шоу «Маска» - дал понять, что несет бред

На телеканале НТВ в это воскресенье, 9 апреля, вышел девятый по счету выпуск шоу «Маска», в котором осталось всего семь участников. Приближается супер-финал-шоу, который состоится 30 апреля.

Открывал девятый выпуск Скорпион. После его выступления Регина Тодоренко сделала заявление, после которого Филипп Киркоров усомнился в ее адекватности.

«Вы любите Мухомора из предыдущего сезона?» - поинтересовалась Регина Тодоренко.

Задав вопрос, она заявила, что в Маске может скрываться ее бабушка Наташа, о которой Регина Тодоренко довольно часто вспоминает в эфире НТВ.

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