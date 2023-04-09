Упитанные ножки, на ручках перетяжки: Роза Сябитова засняла подросшую внучку-блондинку – прелестное видео

Популярная телесваха Роза Сябитова почти девять месяцев назад стала бабушкой очаровательной малышки Мирославы.

Роза Сябитова гордится своим статусом и в телеграм-канале периодически делится кадрами с участием Мирославы.

На этот раз она засняла Мирославу, когда та довольно проворно передвигалась по комнате ползком.