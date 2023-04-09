Упитанные ножки, на ручках перетяжки: Роза Сябитова засняла подросшую внучку-блондинку – прелестное видео

Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

Маленькой Мирославе скоро исполнится девять месяцев.

Популярная телесваха Роза Сябитова почти девять месяцев назад стала бабушкой очаровательной малышки Мирославы.

Роза Сябитова гордится своим статусом и в телеграм-канале периодически делится кадрами с участием Мирославы.

На этот раз она засняла Мирославу, когда та довольно проворно передвигалась по комнате ползком.

«Внучка растет, уже ползает», - подписала кадры Роза Сябитова.

Судя по всему, внучка Розы Сябитовой - блондинка. В кадре видна светлая голова девочки. Мирослава растет пухляшкой, это видно по ее упитанным ножкам и ручкам с перетяжками.

Внучка Розы Сябитовой. Фото: соцсети

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