Упитанные ножки, на ручках перетяжки: Роза Сябитова засняла подросшую внучку-блондинку – прелестное видео

Популярная телесваха Роза Сябитова почти девять месяцев назад стала бабушкой очаровательной малышки Мирославы.
Роза Сябитова гордится своим статусом и в телеграм-канале периодически делится кадрами с участием Мирославы.
На этот раз она засняла Мирославу, когда та довольно проворно передвигалась по комнате ползком.
«Внучка растет, уже ползает», - подписала кадры Роза Сябитова.
Судя по всему, внучка Розы Сябитовой - блондинка. В кадре видна светлая голова девочки. Мирослава растет пухляшкой, это видно по ее упитанным ножкам и ручкам с перетяжками.
Внучка Розы Сябитовой. Фото: соцсети