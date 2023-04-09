«Всегда поражали подобные люди»: Поплавская обругала пожаловавшегося на безденежье Милохина

Актриса Яна Поплавская, известная своей ролью Красной шапочки, которую сыграла в семидесятых годах прошлого века, прошлась по исполнителю и тиктокеру Дане Милохину. Яну Поплавскую зацепили его признания в том, что он сожалеет о некоторых своих высказываниях и поступках.
«Всегда поражали подобные люди - ничего из себя не представляют, но считают себя выдающимися! Выдающаяся глупость налицо и на лице. Удивительно, что именно таким судьба давала выигрышный лотерейный билет, которым они подтирали попу. Этот эффект давно описали Даннинг и Крюгер. Боюсь, что Милохин плохо кончит. Думает, что в России он до сих пор звезда», - написала в телеграм-канале Яна Поплавская.
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Напомним, покинувший Россию исполнитель и тиктокер Даня Милохин на днях признался в том, что остался практически без денег и сожалеет о том, что наделал глупостей. Но при этом Даня Милохин выразил уверенность, что на родине его помнят и любят и считают звездой.