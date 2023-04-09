«Всегда поражали подобные люди»: Поплавская обругала пожаловавшегося на безденежье Даню Милохина

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Напомним, покинувший Россию исполнитель и тиктокер Даня Милохин на днях признался в том, что остался практически без денег и сожалеет о том, что наделал глупостей. Но при этом Даня Милохин выразил уверенность, что на родине его помнят и любят и считают звездой.