«Вечно молодая, сильная, с характером»: экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони сделал громкое заявление о своей матери-ведьме

Известной сибирской колдунье, ясновидящей и финалистке шоу «Битва экстрасенсов» Елене Голуновой 8 апреля исполнилось 55 лет.

С юбилеем экстрасенса публично поздравил ее старший сын, телеведущий Влад Кадони. Он разместил в микроблоге снимок Елены Голуновой, на котором та запечатлена в роскошном черном платье.

«Вечно молодая, сильная, с характером и невероятной харизмой, сегодня твой день рождения. Горжусь тем, какая у меня мама. Желаю тебе быть всегда молодой, яркой и жить на полную катушку, как ты умеешь. Строить семью, как ты хочешь и любить так, как не может никто. С днем рождения!» - написал под снимком Влад Кадони.