Ловля на живца: Африкантова бесстыдно засветила межножное пространство на пляже в Дубае – разбитная разведенка

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены мужа Ромы Капаклы уже не раз говорила о том, что готова к новым подвигам и свиданиям.
Судя по всему, потенциальным кавалерам Марины Африкантовой слов оказалось мало. Вероятно, на недвусмысленные призывы никто не отреагировал, и Марина Африкантова перешла к делу - ловле на живца.
В микроблоге экс-участница реалити-шоу поделилась снимком. на котором запечатлена в бикини на одном из пляжей Дубая.
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В кадре запечатлено, как Марина Африкантова грациозно, словно кошечка, изогнула спинку и слегка расставила ножки, засвечивая пространство между ними. Выглядит это все довольно бесстыдно.
Марина Африкантова в бикини. Фото: соцсети