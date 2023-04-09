Ловля на живца: Африкантова бесстыдно засветила межножное пространство на пляже в Дубае – разбитная разведенка

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены мужа Ромы Капаклы уже не раз говорила о том, что готова к новым подвигам и свиданиям.

Судя по всему, потенциальным кавалерам Марины Африкантовой слов оказалось мало. Вероятно, на недвусмысленные призывы никто не отреагировал, и Марина Африкантова перешла к делу - ловле на живца.

В микроблоге экс-участница реалити-шоу поделилась снимком. на котором запечатлена в бикини на одном из пляжей Дубая.

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