Лия Ахеджакова сама уволилась из театра «Современник»

84-летняя известная актриса, звезда советского кино Лия Ахеджакова покинула театр «Современник» по собственной воле. Никто ее не увольнял, как сообщалось ранее.
«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», - сообщила пресс-служба театра.
Напомним, в недавних интервью Лия Ахеджакова рассказывала, что у нее не осталось ролей в «Современнике», после того как спектакль «Игра в джин» был заменен другими постановками.
По материалам РИА «Новости».