Лия Ахеджакова сама уволилась из театра «Современник»

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

84-летняя актриса Лия Ахеджакова написала заявление и ушла по собственному желанию.

84-летняя известная актриса, звезда советского кино Лия Ахеджакова покинула театр «Современник» по собственной воле. Никто ее не увольнял, как сообщалось ранее.

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», - сообщила пресс-служба театра.

Напомним, в недавних интервью Лия Ахеджакова рассказывала, что у нее не осталось ролей в «Современнике», после того как спектакль «Игра в джин» был заменен другими постановками.

По материалам РИА «Новости».

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