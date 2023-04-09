«Женщин было неимоверное количество. Я увидела это своими глазами»: Бородина раскрыла подробности похождений Омарова

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина без малого два года назад развелась с мужем Курбаном Омаровым, в браке с которым родила дочку Теону.

Все это время Ксения Бородина не раскрывала причин, по которым приняла решение расстаться с отцом Теоны. Лишь сейчас она дала понять, что готова подтвердить то, о чем все шептались за ее спиной. Курбан Омаров постоянно изменял Ксении Бородиной.