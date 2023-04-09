«Женщин было неимоверное количество. Я увидела это своими глазами»: Бородина раскрыла подробности похождений Омарова

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина без малого два года назад развелась с мужем Курбаном Омаровым, в браке с которым родила дочку Теону.
Все это время Ксения Бородина не раскрывала причин, по которым приняла решение расстаться с отцом Теоны. Лишь сейчас она дала понять, что готова подтвердить то, о чем все шептались за ее спиной. Курбан Омаров постоянно изменял Ксении Бородиной.
«Человек меня обманул, я это чувствовала достаточно давно и, как все пишут, что это произошло из-за барышни, с которой он сейчас, — абсолютно это не так, потому что их было множество. Я все время боролась сама с собой. Я увидела это своими глазами — я наняла детективов, которые все это мне сняли. Мне дали номер квартиры, мне дали имя и фамилию. Женщин было какое-то неимоверное количество. Это потом все повсплывало», - поделилась Ксения Бородина.
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Ксения Бородина призналась, что чувствовала себя ужасно рядом с Курбаном Омаровым. Она рассказала, что Курбан Омаров не хотел с ней разводиться, вымаливая прощение на коленях и клявшись в любви.
«Он меня вернул, и какое-то время мы жили нормально, спокойно, а потом все стало хуже. Я была угнетенная, все время недовольная, злая. Когда женщине изменяют — откуда ей питать энергию?» - поделилась Ксения Бородина.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец.