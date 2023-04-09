«Роскошная девушка»: повзрослевшая красавица-дочь покойной Юлии Началовой произвела фурор в костюме из денима с модной сумкой

Дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной уже семнадцатый год. Осиротевшая девушка - настоящая умница и красавица. Свои таланты Вера Алдонина явно унаследовала от покойной мамы.
У Веры Алдониной масса поклонников, которых она покорила своей добротой, прекрасным вокалом и яркой внешностью.
В микроблоге Вера Алдонина поделилась снимком, который произвел фурор среди ее подписчиков. В кадре она запечатлена в модном костюме из синего денима с объемными брюками и жакетом. В руках Вера Алдонина держит сумку, которая перекликается по оттенкам и стилю с кедами.
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Вера Алдонина. Фото: соцсети
«Вера стала такая уже взрослая, роскошная девушка», «Почаще радуй своей красотой», «Верочка, ты красавица и умница», «Пусть тебя всегда греет солнышко», «На стиле», - отреагировали на фото Веры Алдониной ее поклонники.