«Роскошная девушка»: повзрослевшая красавица-дочь покойной Юлии Началовой произвела фурор в костюме из денима с модной сумкой

Дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной уже семнадцатый год. Осиротевшая девушка - настоящая умница и красавица. Свои таланты Вера Алдонина явно унаследовала от покойной мамы.

У Веры Алдониной масса поклонников, которых она покорила своей добротой, прекрасным вокалом и яркой внешностью.

В микроблоге Вера Алдонина поделилась снимком, который произвел фурор среди ее подписчиков. В кадре она запечатлена в модном костюме из синего денима с объемными брюками и жакетом. В руках Вера Алдонина держит сумку, которая перекликается по оттенкам и стилю с кедами.

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