Сын Костя уже с бородой, Лука и Агата прильнули к маме: Меладзе впервые показал всех детей от Джанабаевой – красивая семья

Девятого апреля отмечает свой день рождения экс-солистка группы «ВИА Гра», певица, актриса и многодетная мама Альбина Джанабаева.
С 44-летием Альбину Джанабаеву публично поздравил ее муж, известный музыкант Валерий Меладзе. В честь прекрасного события Валерий Меладзе опубликовал в телеграм-канале семейное фото, на котором запечатлен в окружении жены Альбины Джанабаевой и троих детей, рожденных в браке с певицей.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Старший сын пары Костя, которому девятнадцать лет, уже отрастил бороду. Восьмилетний Лука прильнул к маме и обнимает ее за плечи, а малышка Агата, которой на днях исполнится два года, сидит на коленях у Альбины Джанабаевой. Звездная семья сидит за скромно накрытым столом с главным украшением - букетом роз в вазе - в середине.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева со своими детьми. Фото: соцсети
«С днем рождения, любимая Альбинушка!» - подписал кадр Валерий Меладзе.