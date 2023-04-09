Сын Костя уже с бородой, Лука и Агата прильнули к маме: Меладзе впервые показал всех детей от Джанабаевой – красивая семья

Старший сын пары Костя, которому девятнадцать лет, уже отрастил бороду. Восьмилетний Лука прильнул к маме и обнимает ее за плечи, а малышка Агата, которой на днях исполнится два года, сидит на коленях у Альбины Джанабаевой. Звездная семья сидит за скромно накрытым столом с главным украшением - букетом роз в вазе - в середине.