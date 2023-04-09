Отощавшая после измены Капаклы Африкантова потрясла костями в бикини: все запретные зоны напоказ – прыщи вместо груди

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены мужа Рома Капаклы с Таней Мусульбес отвлекается в Дубае, как может.

В эти дни к Марине Африкантовой присоединились подруги. Девчонки много времени проводят на пляжах, Марина Африкантова при этом демонстрирует свою отощавшую из-за стресса фигурку.

За пару дней Марина Африкантова покрасовалась в двух разных бикини, показывая запретные зоны.

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