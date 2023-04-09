Отощавшая после измены Капаклы Африкантова потрясла костями в бикини: все запретные зоны напоказ – прыщи вместо груди

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены мужа Рома Капаклы с Таней Мусульбес отвлекается в Дубае, как может.
В эти дни к Марине Африкантовой присоединились подруги. Девчонки много времени проводят на пляжах, Марина Африкантова при этом демонстрирует свою отощавшую из-за стресса фигурку.
За пару дней Марина Африкантова покрасовалась в двух разных бикини, показывая запретные зоны.
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Позируя в черном бикини с микро-стрингами, Марина Африкантова засветила живот и то, что ниже него. Провокация рассчитана на Рому Капаклы?
Марина Африкантова в микро-трусиках. Фото: соцсети
На другом фото Марина Африкантова позирует в бикини в бельевом стиле с весьма неудачным для ее форм лифе, который превратил ее грудь в прыщик. Подписчики пришли в ужас, увидев, какой стала похудевшая Марина Африкантова и попросили ее набрать вес, чтобы не трясти костями.
Марина Африкантова в бикини в бельевом стиле. Фото: соцсети