Озвучившая голливудские фильмы и мультик про Лунтика актриса Елена Шульман трагически погибла

За пятнадцать лет карьеры актрисы дубляжа Елена Шульман озвучила для российской публики голливудские фильмы. Голосом Шульман говорят Мэри Джейн из первой трилогии о «Человеке-пауке» и Мэри Морстен из сериала «Шерлок».

Елена Шульман дублировала в разных картинах Марион Котийяр, Линдси Лохан, Дрю Бэрримор и Сигурни Уивер. А в мультфильме «Лунтик» Елена Шульман подарила свой голос сразу нескольким обожаемым детворой персонажам – кузнечику Кузе, пчеле Бабе Капе и Светлячку.

По материалам spb.kp.ru.