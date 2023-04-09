Озвучившая голливудские фильмы и мультик про Лунтика актриса Елена Шульман трагически погибла

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в Санкт-Петербурге. По одним данным, ее сбил автобус прямо на остановке, по другим - Елена Шульман погибла под колесами троллейбуса.
«По предварительным данным, Елену сбил автобус прямо на остановке. У всех в голове не укладывается, что это произошло», - написано в соцсетях студии озвучания Red Head Sound, чей руководитель Дмитрий Череватенко не раз брал интервью у Шульман.
Трагедия случилась в канун дня рождения Елены Шульман, 10 апреля актриса готовилась отпраздновать 54-летие.
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За пятнадцать лет карьеры актрисы дубляжа Елена Шульман озвучила для российской публики голливудские фильмы. Голосом Шульман говорят Мэри Джейн из первой трилогии о «Человеке-пауке» и Мэри Морстен из сериала «Шерлок».
Елена Шульман дублировала в разных картинах Марион Котийяр, Линдси Лохан, Дрю Бэрримор и Сигурни Уивер. А в мультфильме «Лунтик» Елена Шульман подарила свой голос сразу нескольким обожаемым детворой персонажам – кузнечику Кузе, пчеле Бабе Капе и Светлячку.
По материалам spb.kp.ru.