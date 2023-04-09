Рудова в оливковом бикини присела на лежак, выпятив «орех»: теребит тесемки на бедрах (фото)

Наталья Рудова лишила поклонников дара речи, позировав на пляже в оливковом купальнике. Актриса из сериала «Татьянин день» похвасталась «сочной фигурой», примерив бикини, которое почти не скрывало пышных форм красавицы-блондинки. Наталья уселась так, чтобы подписчики смогли в деталях рассмотреть ее идеальную фигуру: плоский животик, бедра без целлюлита и растяжек, а также крепкий «орешек». При этом Рудова поиграла с тесемками от бикини, потеребив легкие ленточки на бедрах.

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