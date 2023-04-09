«Не чокаясь!»: Ягудина развеселила новость о его трагической смерти в ДТП

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин спокойно отнесся к очередной «утке», которую пустили нечистые на руку представители прессы. Фигурист нашел в Сети новость о том, что якобы он трагически погиб в ДТП. Такая статья мужа Татьяны Тотьмяниной не шокировала, а скорее, наоборот, развеселила. Спортсмен в шутку предложил подписчикам поднять бокалы и почтить его память в скорбной минуте молчания, сопроводив свои слова смеющимися смайликами.

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