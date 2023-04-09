«Часто приходит»: Костомарова в «Коммунарке» навещает не только жена

От медика из «Коммунарки», где Роман Костомаров находится с января, стало известно об еще одном посетителе, который регулярно наведывается к спортсмену. Как известно, чемпион в реанимации, где особый пропускной режим. Прежде сообщалось только о супруге фигуриста, Оксане Домниной.

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Многие горят желанием навестить спортсмена и пообщаться лично, но пока это доступно лишь приближенным. По словам врача, вторым человеком, кого частенько можно встретить в «Коммунарке», является брат Костомарова.

«По-прежнему рядом с ним жена, часто приходит еще брат. Родители и дети к нему пока не приходили», — сообщил он.

По материалам портала Prozvezd.