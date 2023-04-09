«Агату так не миловал!»: Прилучный расцеловался с беременной Брутян - ласковый муж

Поклонники недоумевают, почему с Агатой Муцениеце «мажор» Павел Прилучный был так скуп на эмоции. Парочку редко можно было увидеть целующимися. Зато с молодой женой, которая вот-вот подарит Павлу ребенка, актер из сериала «Желтый глаз тигра» ведет себя совсем иначе. Мало того, что они практически неразлучны, актер не стесняется проявлять нежность на публике.

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Так, на прогулке Прилучный ласкался с возлюбленной, которая осыпала его поцелуями - все было вполне прилично. Брутян целовала мужа щеку.