«Агату так не миловал!»: Прилучный расцеловался с беременной Брутян - ласковый муж

Поклонники недоумевают, почему с Агатой Муцениеце «мажор» Павел Прилучный был так скуп на эмоции. Парочку редко можно было увидеть целующимися. Зато с молодой женой, которая вот-вот подарит Павлу ребенка, актер из сериала «Желтый глаз тигра» ведет себя совсем иначе. Мало того, что они практически неразлучны, актер не стесняется проявлять нежность на публике.
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Так, на прогулке Прилучный ласкался с возлюбленной, которая осыпала его поцелуями - все было вполне прилично. Брутян целовала мужа щеку.
Паве Прилучный нежничал на прогулке с Зепюр Брутян. Фото: личный архив
«Сколько нежности!», «Агату так не миловал», «У них все еще медовый месяц?», «Поплыл Пашка! Прибрали к рукам», «С молодой женой себя по-другому ведет! Стал мягче», «Агате, небось, обидно», «Хорошенькие!» - пишут фолловеры.