«Внучка копия Аллочки!»: Орбакайте с дочкой расписала скорлупки к Пасхе: скромница Клава

Кристина Орбакайте с дочкой Клавой поздравила всех причастных с католической Пасхой и Вербным Воскресеньем. Вместе с внучкой Аллы Пугачевой певица расписала яичные скорлупки. Поклонники умилились тому, что мама и дочка придерживаются семейных традиций и вместе украшают пасхальные атрибуты.
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Многие обратили внимание на то, что Клава как две капли воды похоже на Аллу Пугачеву. Схожи они и по характеру, о чем не раз говорила и сама певица, называя внучку - моя капелька.
«Внучка копия Аллочки!», «Клавуся - скромняшка!», «Такая хорошенькая, взрослая совсем стала», - пишут фолловеры.
Муж Кристины Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов заснял, как она с дочкой в свой уикенд дома расписывала яичные скорлупки.
«Мы с Клавочкой поздравляем с Католической Пасхой и с Вербным Воскресеньем», - отметила Кристина.