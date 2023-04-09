«Внучка копия Аллочки!»: Орбакайте с дочкой расписала скорлупки к Пасхе: скромница Клава

Кристина Орбакайте с дочкой Клавой поздравила всех причастных с католической Пасхой и Вербным Воскресеньем. Вместе с внучкой Аллы Пугачевой певица расписала яичные скорлупки. Поклонники умилились тому, что мама и дочка придерживаются семейных традиций и вместе украшают пасхальные атрибуты.

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Многие обратили внимание на то, что Клава как две капли воды похоже на Аллу Пугачеву. Схожи они и по характеру, о чем не раз говорила и сама певица, называя внучку - моя капелька.