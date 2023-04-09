«Трусы натянула до треска»: Африкантова в купальне козырнула рельефным прессом - дразнит Капаклы

Марина Африкантова отдыхает в Дубае. После предательства мужа участница проекта «Дом-2» старается найти утешение в дорогих покупках, фешенебельном отеле, вкусной еде. Красавица-блондинка расслабляется, проматывая большие деньги за границей.
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В своем микроблоге Марина Африкантова поделилась свежим пляжным фото, нырнув в купальню. Экс-возлюбленная 24-летнего Романа Капаклы блеснула упругим рельефным прессов, натянув трусики так, что белье впилось в бедра.
Марина Африкантова в бикини на пляже. Фото: личный архив
«Чтобы Ромчик слюной поперхнулся!», «Ну какая красивая! Глаз не отвести», «Стройняшка! Что еще мужикам-то надо», «Талия бомбическая», «Ух, к вам захотелось! Чистый кайф», «Трусы натянула до треска», «Ромка в отпаде», - пишут фолловеры.