«Трусы натянула до треска»: Африкантова в купальне козырнула рельефным прессом - дразнит Капаклы

Марина Африкантова отдыхает в Дубае. После предательства мужа участница проекта «Дом-2» старается найти утешение в дорогих покупках, фешенебельном отеле, вкусной еде. Красавица-блондинка расслабляется, проматывая большие деньги за границей.

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В своем микроблоге Марина Африкантова поделилась свежим пляжным фото, нырнув в купальню. Экс-возлюбленная 24-летнего Романа Капаклы блеснула упругим рельефным прессов, натянув трусики так, что белье впилось в бедра.