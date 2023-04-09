Пегова едва прикрыла упругие бедра, кружась в жарком ча-ча-ча: народ обомлел (видео)

Ирина Пегова в розовом платье с бахромой на упругих бедрах сразила поклонников жарким ча-ча-ча, этот танец актриса исполнила в паре с профессиональным партнером-танцором. Мужчина так кружил красавицу актрису по паркету, что присутствующие только и успевали заметить, как подлетала юбка на танцовщице.

Кстати, Пегова обладает весьма заметными формами, однако в танце она чувствует себя легко. И это сразу видно. Нет никакой скованности или стеснения. Ирина полностью отдалась ча-ча-ча, зажигательно исполнив сложнейшие технические элементы, чем восхитила обомлевших фанатов.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».