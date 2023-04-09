Клава Кока в бикини сверкнула «сочными» бедрами: руки над головой, грудь в натяжении (фото)

Клава Кока похвасталась своим фешенебельным отпуском - каникулы, как говорится прошли, а воспоминания в виде фото остались. Ну и как не поделиться такой красотой: на пляже поп-дива позировала в полупрозрачном лимонном халатике, который она накинула поверх мятного купальника.
Певица выбрала достаточно скромный, по нынешним меркам, пляжный образ, показав «сочные» бедра. Кока подняла руки над головой, от чего ее бюст в лифе так и подскочил, как давление у влюбленных поклонников.
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Клава Кока в мятном купальнике. Фото: личный архив
При этом Клаве Коке досталось от хейтеров, которые посчитали, что поп-дива уж слишком кичится своей богатой жизнью. Далеко не каждый может позволить себе отдых на дорогих курортах.