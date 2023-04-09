Бредит этим: о чем мечтает перенесший ампутации Костомаров

Роман Костомаров, перенесший за три месяца несколько ампутаций, сепсис, гангрену, микроинсульт и медикаментозную кому, полон оптимизма. Фигурист строит смелые планы, хотя и понимает, что еще не скоро выйдет из больницы.

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Как и любой человек, спортсмен много мечтает. Есть у олимпийского чемпиона и заветное желание, к сожалению, пока не сбыточное. Его раскрыл осведомленный источник.

«Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы», — выдал инсайдер.

Источник добавил, что изменений в состоянии Костомарова нет, он стабилен, восстанавливается.

Накануне, напомним, спортсмена снова прооперировали. Находится фигурист по-прежнему в реанимации «Коммунарки», и пробудет там, судя по прогнозам врачей, еще минимум три месяца.

По материалам Sport24