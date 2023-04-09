Федункив о браке с молодым мужем: «Я психопат, но мы не ругаемся абсолютно никогда»

У актрисы Марины Федункив в отношениях с молодым мужем-итальянцем настоящая идиллия. Артистка шутит, что им со Стефано, который младше ее на 13 лет, даже некогда поругаться. Сама по себе она очень вспыльчивая, но спокойный и уравновешенный супруг не дает ей ни малейшего повода.

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«Я психопат больше, а он очень спокойный человек. Мы не ругаемся абсолютно никогда, он не дает повода», — призналась Федункив.

Из слов артистки следует, что они с мужем буквально пропадают на работе. Может, поэтому в их отношениях нет места ссорам и ругани.

«Мы оба занятые люди, нам некогда даже поругаться, мы встречаемся и радуемся, что встретились наконец-то», — цитирует теледиву «Пятый канал».

Напомним, 51-летняя Марина Федункив год назад впервые вышла замуж. Ее избранником стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи. У супругов 13-летняя разница в возрасте.