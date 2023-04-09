Было похоже на микроинсульт: что известно о состоянии Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин разводит руками и не понимает, отчего ему внезапно стало плохо. Как известно, самочувствие продюсера резко ухудшилось прямо на съемочной площадке: у знаменитости подскочило давление, отнялась половина лица. Муж певицы Валерии упорно сопротивлялся, но в конечном счете согласился вызвать «скорую».

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Медики молниеносно поставили диагноз продюсеру и увезли в клинику. Детали выдал сам Пригожин. К слову, звездный супруг уже дома и даже не планирует брать больничный.

«Врачи сказали, что это было похоже на микроинсульт, был гипертонический криз. Сейчас все нормально. У меня проблем с давлением в принципе не бывало, я здоровый человек, и веду здоровый образ жизни», — поделился он с «МК».

По словам Пригожина, врачи дали ему простые рекомендации, вроде побольше спать и вести нормальный образ жизни. Этим супруг Валерии и планирует по возможности заниматься.