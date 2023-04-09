Адвокат Лерчек выдал правду об обстоятельствах дела — реалии суровы

Расследование дела блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) длится почти месяц. Следствие намерено доказать, что звезда соцсетей вместе с супругом уклонялась от уплаты налогов и в общей сложности отмыла 130 млн рублей.

На время расследования суд запретил блогерше пользоваться интернетом, поэтому о ходе громкого дела мало что известно. Долгожданную правду выдал адвокат Чекалиных.

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«В расследование уголовного дела нас не посвящают, на каком этапе оно находится мы не знаем», — подчеркнул Владислав Егоров.

«Дней десять уже или даже две недели с нашим участием никаких следственных действий не проводилось», — поделился правозащитник.

Адвокат добавил, что Мосгорсуд до сих пор не назначил дату заседания, на котором должны пересмотреть меру пресечения Чекалиных.

По материалам «Пятого канала».