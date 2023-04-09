Никас Сафронов требует через суд 10 миллиардов рублей от Wildberries

Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Global Look Press 

Маркетплейс осуществляет несанкционированную продажу вещей с изображениями знаменитости.

Стало известно, почему художник Никас Сафронов хочет получить 10 миллиардов рублей от Wildberries. 

Оказалось, в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Никаса Сафронова. Знаменитость желает наказать маркетплейс Wildberries за то, что они осуществляют продажу товаров под брендом «НИКАС». 

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На площадке представлены резные вещи с работами Никаса Сафронова. Магазины используют его логотип. При этом это никак не было согласованно с художником.

«Необходимо учитывать прямой экономический интерес ответчика в неисполнении требования об удалении карточек товаров, в виду получения комиссионного вознаграждения  от каждой продажи контрафакта и получения доходов от оказания сопутствующих услуг хранения, доставки, обработки заказов», – процитировали слова иска Telegram-канал Mash.

Напомним, ранее стал известен реальный вес сына Никаса Сафронова.

 

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