Никас Сафронов требует через суд 10 миллиардов рублей от Wildberries

Стало известно, почему художник Никас Сафронов хочет получить 10 миллиардов рублей от Wildberries.

Оказалось, в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Никаса Сафронова. Знаменитость желает наказать маркетплейс Wildberries за то, что они осуществляют продажу товаров под брендом «НИКАС».

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На площадке представлены резные вещи с работами Никаса Сафронова. Магазины используют его логотип. При этом это никак не было согласованно с художником.