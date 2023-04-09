Александр Кержаков заявил, что Милана Тюльпанова не дает ему видеться с их общим сыном

Бывший муж модели Миланы Тюльпановой – Александр Кержаков – рассказал, что потерял связь с сыном. В этом знаменитость винит экс-возлюбленную.
Напомним, в браке с дочерью бывшего сенатора Санкт-Петербурга Кержаков стал отцом в третий раз. Наследнику спортсмена скоро исполнится шесть лет. Ранее мать мальчика жаловалась на футболиста, который не желает общаться с сыном и сократил алименты.
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Теперь же сам Кержаков утверждает, что не созванивается с сыном из-за препятствий Тюльпановой.
«С дочкой я общаюсь намного чаще, чем со своим младшим сыном. Это единственное, что меня беспокоит. Волнами все происходит. Недавно мне прекратили давать с ним общаться», – отметил Александр Кержаков в беседе с Нобелем Арустамяном на его YouTube-канале.
Напомним, ранее Тюльпанова рассказала, как воспитывает сына без поддержки Кержакова.