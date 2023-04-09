«Я разная, но никогда не стерва»: Наталья Рудова возмутилась из-за однотипных ролей

Актриса Наталья Рудова пожаловалась на режиссеров.
По словам знаменитости, российские режиссеры не чувствуют потенциал актеров. Они дают одни и те же роли блондинке. Рудова призналась, что устала играть стерв и любовниц. Она уверена, что справится с драматической или даже трагической ролью.
«Я разная, но никогда не стерва. А очень бы хотелось, мне очень не хватает этого в жизни», – призналась артистка в своем микроблоге.
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«Но вот в России считается, что девушки с моей внешностью не могут страдать или быть несчастными. Или быть хорошими женами, да и просто быть хорошими людьми. Очень много предрассудков касаемо внешности», – добавила Рудова.
К слову, Наталья Рудова не скрывает, какие процедуры помогают ей сохранять внешность.
«Биоревитализация по всему лицу. И ботокс редко и немного. У меня очень подвижный лоб. Вот завтра буду колоть ботокс», – заключила 39-летняя актриса.