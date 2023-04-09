«Я разная, но никогда не стерва»: Наталья Рудова возмутилась из-за однотипных ролей

Актриса Наталья Рудова пожаловалась на режиссеров.

По словам знаменитости, российские режиссеры не чувствуют потенциал актеров. Они дают одни и те же роли блондинке. Рудова призналась, что устала играть стерв и любовниц. Она уверена, что справится с драматической или даже трагической ролью.

«Я разная, но никогда не стерва. А очень бы хотелось, мне очень не хватает этого в жизни», – призналась артистка в своем микроблоге.

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